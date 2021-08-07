Yeni bir dizi gezegen bulundu

Avrupa Güney Gözlemevi'nin Şili'deki teleskopunu kullanan gökbilimciler, yakındaki bir yıldızın çevresinde güneş sistemimizdekilerine benzerlik gösteren bir dizi gezegen buldular.

L 98-59 olarak bilinen yıldız Dünya'dan 35 ışık yılı uzaklıkta. İçlerinde bir okyanus dünyası, bir potansiyel yaşanabilir gezegen ve şimdiye kadar keşfedilen en hafif ötegezegenlerden biri de dahil olmak üzere yörüngesinde en az beş gezegen mevcut.

Ötegezegenler, güneş sistemimizin dışındaki yıldızların yörüngesinde dönen gezegenler olarak tanımlanıyor ve bu son keşfe dair araştırma perşembe günü Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlandı.

Yeni gözlemlenen bu yıldız sisteminde, gökbilimciler gezegenlerden üçünün bir tür sıvı içeriğine sahip olduğunu belirlediler.

Yıldıza en yakın iki gezegen, muhtemelen kuru ve kayalık ve sadece az miktarda su var. Dünya veya Venüs gibi bu karasal gezegenler, yıldız tarafından ısıtılacak kadar yıldıza yakın.

Üçüncü gezegenin kütlesinde ise yüzde 30 su olabileceği düşünülüyor. Bu, güneş sistemimizde bulunan bazı aylara benzer bir okyanus dünyası olabilir.

Kaynak: Euronews