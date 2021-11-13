Yeni bir kara delik bulundu

Astronomlar, ilk kez Samanyolu Galaksisi dışında yeni bir teknik kullanarak bir kara delik keşfetti. Keşfedilen kara delik, Samanyolu'na komşu olan Büyük Mecellan Bulutu'ndaki yıldızlar topluluğunun olduğu NGC 1850 içinde bulundu.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanan araştırmaya göre yeni keşfedilen kara delik 160 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Avrupa Güney Rasathanesi'nin (ESO) Şili'de bulunan Çok Büyük Teleskobu'nu kullanan astronomlar, elektromanyetik spektrum üzerindeki ışığın özelliklerini ölçerek materyalleri belirlemeye yarayan MUSE adlı yönteme başvurdu.

Araştırmayı yürüten ekipte bulunan Sebastian Kammann'a göre bu teknik ile uzayda 'oldukça kalabalık' olan bölgeler izlenebiliyor.

"Evrende çok sayıda kara delik var, ama biz bunları bilmiyoruz çünkü onları göremiyoruz" diyor, Liverpool Üniversitesi'nden astrofizikçi Sara Saracino.

Sara Saracino, 'görünmez' oldukları için bunlara 'kara delik' denildiğini ve ışığın bile kara deliklerden kaçamadığını belirtiyor.

Etrafındaki ışığı dahi içine çektiğinden dolayı kara delikleri keşfetmek oldukça zor. Bilim insanları ancak yanındaki bir yıldızı veya gezegeni yuttuğunda kara deliğin varlığını öğrenebiliyor.

Kara deliklerin, Samanyolu Galaksisi gibi büyük galaksilerin çoğunda yer aldığına inanılıyor.

Kütlesel çekimin hareket halindeki ışık üzerinde etkileri Albert Einstein'dan bu yana bilim dünyasının en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Kaynak: Euronews