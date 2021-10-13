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Uzay yolcuları

GENEL 13.10.2021, 18:36
Uzay yolcuları
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ABD'de "Star Trek" (Uzay Yolu) serisiyle tanınan oyuncu William Shatner, iş adamı Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi tarafından gerçekleştirilen uzay gezintisine katıldı.