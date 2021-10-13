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Uzay yolcuları
GENEL
13.10.2021, 18:36
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ABD'de "Star Trek" (Uzay Yolu) serisiyle tanınan oyuncu William Shatner, iş adamı Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi tarafından gerçekleştirilen uzay gezintisine katıldı.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#Kosova
#Fırat Kalkanı
#savaş uçağı
#chao
#floyd
#PK
#kırmızı bülten
#obama esad
#Eruh
#hsyk paralel
#Prof. Dr. Cabir Alvanî
#süper güç
#cazan
#somalide saldırı
#sınır kapısı
#ratko mladic
#internet CIA projesi
#Bursalı Hacı Mehmed Efendi