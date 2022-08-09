Çin, CERES-1 roketiyle yörüngeye 3 uydu gönderdi

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, iki uzaktan algılama uydusu ve bir test uydusu, CERES-1 roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletindeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Bu, CERES-1 roketiyle yapılan 3'üncü başarılı fırlatış oldu.

Pekin Şinghı Dongli Uzay Teknolojisi Şirketi, diğer adıyla "Galactic Energy" tarafından geliştirilen katı yakıtlı küçük taşıyıcı roketle ilk fırlatış 7 Kasım 2020'de, ikinci fırlatış ise 7 Aralık 2021'de yapılmıştı.

19 metre uzunluğunda, 1,4 metre genişliğindeki taşıyıcı roket, yerden 160 kilometre irtifadaki Alçak Yer Yörüngesi'ne 350 kiloya kadar yük taşıyabiliyor.