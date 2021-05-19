Çin, henüz Mars’tan fotoğraf göndermedi

Çin'in Zhurong uzay aracı haftasonu Mars'a indi ve bu, ülkenin uzay programında dönüm noktası oldu.

Uzay haberlerinin sıkı takipçileri, o günden beri uzay aracından ilk fotoğrafın gelmesini bekliyor. Ancak umutlar her gün boşa çıkıyor.

Üstelik Mars meraklıları, ilk fotoğraf için biraz daha beklemek zorunda kalabilir.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) Müdür Yardımcısı Wu Yanhua, Zhurong'un önümüzdeki birkaç gün içinde iniş platformundan çekileceğini ve ilk fotoğrafların mayıs sonunda beklendiğini söyledi.

Mars'taki gelişmeleri yakından takip edenler, NASA'nın Kızıl Gezegen'deki uzay araçlarının bolca fotoğraf göndermesine alıştı. Zira NASA, uzay çalışmalarını medyatik hale getirmek için epey çaba harcıyor ve halka açık, geniş fotoğraf koleksiyonları yayımlıyor.

Örneğin Perseverance uzay aracı, Şubat 2021'de Mars yüzeyine indiğinde NASA, ilk görüntüleri vakit kaybetmeden yayımlamıştı. O günden beri Perseverance'ın çektiği fotoğraflar basında geniş yer bulmaya devam ediyor.

Ancak CNET'in aktardığına göre CNSA, NASA'dan çok farklı davranıyor ve niyetini, taktiklerini gizli tutma eğilimi gösteriyor.

Yine de bazı sosyal medya kullanıcıları, Zhurong'dan görüntü gelmemesiyle ilgili şüphelerini dile getiriyor. Uzay aracının başına bir iş gelmiş olabileceğinden endişelenenler de var.

Uzmanlarsa uzay aracının sağlığının yerinde olduğunu vurguluyor.

Çin'in uzay programını takip eden bilim muhabiri Andrew Jones, bu gecikmenin kısmen Zhurong'un Çin'in Mars'taki ilk uzay aracı olmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Görüntülerin gelmemesi nedeniyle endişelenmenize gerek yok. Çin, İç Güneş Sistemi'nde 320 milyon kilometre öteden ilk kez görüntü alacak. Muhtemelen yakında Utopia Planitia'ya yeni bir bakış atacağız.

Ateş tanrısı anlamına gelen Zhurong isimli uzay aracı, Kızıl Gezegen'in yeraltı yapısını keşfetmek üzere 15 Mayıs'ta kuzey enlemlerindeki Utopia Planitia ovasına inmişti.

Bununla birlikte Çin, ABD'den sonra Mars'a uzay aracı indiren ikinci ülke olmuştu.

Kaynak: Independent Türkçe