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Çin'in "Çuangşin-16" uydusu uzaya gönderildi

Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen uydu, bilimsel deneyler ve yeni teknolojilerin test edilmesi için kullanılacak.

Uzay 23.08.2022, 09:54
Çin'in "Çuangşin-16" uydusu uzaya gönderildi

Çin, test uydusu "Çuangşin-16"yı uzaya yolladı.

Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Kuaicou-1A roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen Çuangşin-16 uydusu, bilimsel deneyler ve yeni teknolojilerin test edilmesi için kullanılacak.

Fırlatış, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaicou-1A ile gerçekleştirilen 16'ncı başarılı taşıma görevi oldu.

#Çin
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