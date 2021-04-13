Çin, uzay silahlanmasının denetimi için uluslararası antlaşma istedi

Sputnik'te yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, düzenlediği olağan basın toplantısında, "Uzayda güvenliği sağlamak üzere bir silah denetimi anlaşmasını müzakere etmek ve en kısa zamanda sonuca ulaştırmak için uluslararası topluma çağrı yapıyoruz." dedi.

Çin ve Rusya'nın 2014'te Cenevre'de düzenlenen Dünya Silahsızlanma Konferansı'nda sunduğu taslak metnin müzakerelere temel oluşturması gerektiğine işaret eden Sözcü Cao, "Çin her zaman uzayda silahlanma yarışının önlenmesinden yanadır, Rusya ile yasal olarak bağlayıcı bir antlaşma için yapılacak müzakereleri aktif şekilde desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün yaptığı açıklamada, uzayda her tür silahın konuşlandırılmasını yasaklayacak uluslararası bir mekanizmanın oluşturulması için müzakerelerin başlatılması çağrısında bulunmuştu. Lavrov, Rusya ve Çin'in Cenevre Konferansı'na sunduğu taslak metnin müzakerelere temel oluşturmasını teklif etmişti.

Lavrov, ülkeleri, anlaşma müzakere edilirken "uzaya ilk silah konuşlandıran olmamayı taahhüt eden", Rusya öncülüğündeki uluslararası inisiyatife katılmaya davet etmişti.