Çin uzaya 3 uydu daha gönderdi
Bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarlanan "Şiyan" sınıfı 3 uydu fırlatıldı.
Uzay 27.09.2022, 11:32
Xinhua ajansının haberine göre, "Şiyan-16A", "Şiyan-16B" ve "Şiyan-17" uyduları, Long March-6 roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 440'ıncı başarılı taşıma görevi oldu.
Adı Çince "deney" anlamına gelen uyduların arazi etüdü, kent planlaması ve afet önleme çalışmalarında kullanılması amaçlanıyor.
Aynı sınıftan "Şiyan-14" ve "Şiyan-15" uyduları da önceki gün Tayyüen'den fırlatılmıştı.
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