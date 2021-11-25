Çin uzaya yeni uydu gönderdi
Çin'in teknoloji test uydusu Şiyan-11'i uzaya fırlattığı aktarıldı.
Uzay 25.11.2021, 13:10
Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Kuaicou-1A roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Gobi Çölü'nde bulunan Ciçuan Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydunun fırlatışın ardından planlanan yörünge konuma yerleştiği bildirildi.
Şiyan-11, Çin'in uydu teknolojisi testleri için yörüngede kurduğu takım uydu ağına katılacak. Uydu ağına en son, ekimde fırlatılan Şiyan-21 uydusu katılmıştı.
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