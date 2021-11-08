Çin'in taykonot ekibi uzay yürüyüşüne çıktı

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cai Cigang ve Vang Yaping, dün yerel saatle 20.28'de başladıkları uzay yürüyüşünde 01.16'da istasyon dışındaki faaliyetlerini tamamlayarak ana modüle döndü.

Uzay istasyonunun kurulumu için gerçekleştirilen üçüncü uzay yürüyüşü, Şıncou-13 görevi kapsamında istasyona yollanan yeni taykonot ekibinin ilk araç dışı etkinliği oldu.

Taykonot ekibi, uzay yürüyüşünde yerli üretim Feitien uzay tulumlarını test etti ve uzay istasyonunun mekanik kolu ile diğer araç dışı destek vasıtalarını kullanarak görevler gerçekleştirdi.

- Uzay yürüyüşü yapan ilk Çinli kadın taykonot

41 yaşındaki Vang, bu faaliyete katılarak, uzay yürüyüşü yapan ilk Çinli kadın taykonot oldu.

Vang, 2013'te Dünya yörüngesini kateden ve uzay istasyonunun ilk prototipi niteliğindeki "Tiengong-1" modülüne demirleyen "Şıncou-10" seferine katılarak, "Şıncou-9" görevinde yer alan Liu Yang'ın ardından uzaya çıkan ikinci Çinli kadın olmuştu.

İkinci kez uzay yürüyüşüne çıkan 55 yaşındaki Cai ise 2008'de Dünya yörüngesini kateden "Şıncou-7" görevinde Çin adına ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren taykonot olmuştu. Cai'ye uçuşun ardından "uzay seferi kahramanı" unvanı verilmişti.

- Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal durumda bulunmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çin, Tienhı (Göksel Uyum) adı verilen istasyonun çekirdek modülünü 29 Nisan'da fırlatmıştı. Ardından 29 Mayıs'ta Tiencou-2 (Gök gemisi-2) kargo mekiğiyle istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Nie Haişıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'dan oluşan ilk taykonot ekibi, Şıncou-12 mekiği (Kutsal gemi-12) ile 17 Haziran'da istasyona gönderilmişti.

Taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'yu taşıyan Şıncou-13 uzay mekiği ise 15 Ekim'de fırlatılmış, ekip 17 Ekim'de göreve başlamıştı.

"Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri 2022'de uzaya gönderilecek.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için 4 insanlı sefer ve 4 kargo seferi yapılması planlanıyor.