DART'ın planlı çarptığı asteroidin yörüngesi değişti

NASA'nın internet sitesinde yer alan haberde, bilim insanları, 27 Eylül'de, DART'ın Dünya için hiçbir tehdit oluşturmayan Dimorphos'a bilinçli olarak çarptırılmasıyla asteroidin yörüngesinin başarılı bir şekilde değiştiği duyuruldu.

Hubble Uzay Teleskobu'ndan ve çarpışma bölgesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki İtalyan uzay aracından edinilen yeni görüntüler de dahil olmak üzere NASA tarafından çok sayıda belge yayımlandı.

NASA Başkanı Bill Nelson, "Bu misyon, NASA'nın evrenin bize fırlattığı her şeye hazır olmaya çalıştığını gösteriyor" diyerek NASA'nın, Dünya'yı savunma konusunda ciddi olduğunu kanıtladığını söyledi.

Dünya'nın potansiyel asteroit veya kuyruklu yıldız tehlikelerine karşı savunma teknolojisini test etmek amacıyla gerçekleştirilen görevle olası bir tehlikede bu yöntemin işe yarayabileceği düşünülüyor.

NASA'nın DART uzay aracı, 27 Eylül'de, Dünya'dan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide, planlı şekilde çarpmıştı.

Gelecekte potansiyel tehdit oluşturabilecek gök cisimlerini ölçümlemek ve önlemek için ilk defa gerçekleştirilen deneme amaçlı çarpışma, DART'ın üzerine yerleştirilen kamera ile Hubble, Webb ve Lucy teleskoplarınca da kayda alınırken çarpışmayı canlı takip edenler görüntüleri yaklaşık 45 saniye gecikmeli olarak seyredebilmişti.