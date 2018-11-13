İrlanda semalarında UFO paniği

Montreal-Londra arasında 9 Kasım günü sefer yapan BA94 sefer sayılı B787 Dreamliner tipi Brisith Airways uçağının pilotu gökyüzünde UFO gördüğünü belirtti.

Gökyüzünde gördüğü cismi anlamlandırmak için Shannon Havalimanı kulesiyle irtibata geçerek bölgede askeri tatbikat yapılıp yapılmadığını sordu.

Shannon kule ve BA94 uçağı pilotu arasındaki konuşma şu şekilde oldu:

Shannon Kule: “Birinci yada ikinci radarda hiçbir şey gösterilmiyor.”

BA94: “Tamam. Çok hızlı hareket ediyordu. ”

Kule: “Sizin yanınızda mı?”

BA pilotu UFO olarak tanımladığı cismin nasıl sol tarafına hızlı şekilde geldiğini anlatırken, sonrasında kuzeye doğru kaybolduğunu belirtti.

Kadın pilot, çok yüksek hızda kaybolan, çok parlak bir ışık olduğunu belirtirken, bunu ne olabileceğini merak ettiklerini belirtti.

Aynı durumun Virgin Atlantic pilotu da rapor etti

Bu olay sonrasında ise Orlando-Manchester seferini yapan VS76 sefer sayılı Virgin Atlantic pilotunun da aynı şeyi gördüklerini belirtti.

Virgin pilotu nesnenin bir meteor olabileceğini de belirtirken, ancak aynı yörüngeyi takip eden birden fazla nesne olduğunu ifade etti.

Pilot gördükleri cismin oldukça parlak olduğunu belitti.

The Sun’da yer alan haberde, bahsi geçen uçakların 28.500ft’den 42.000ft’a kadar uzanan yüksek düzeyde hava sahasında uçtukları kaydedildi.

İrlanda Havacılık Otoritesi (IAA) konuya ilişkin detaylı incelemenin başlatıldığını açıkladı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), nesnenin ne olduğunu bilmediğini ve radyo yayınlarının sesini yayınladığını itiraf etti.

Kaynak: AirTürkHaber