Kanada da Ay'a gidiyor

Kanada, beş yıl içinde Ay'a robot keşif aracı göndermeyi planlıyor. "Kanada uzay tarihinin bir parçası olacak" diyen Endüstri Bakanı Francois-Philippe Champagne, uzay aracının Ay'ın yüzeyinde bilimsel çalışmalar yapma, görüntü alma ve veri toplama görevlerini üstleneceğini duyurdu.

Hali hazırda uzay araştırmalarına büyük bir bütçe ayıran Kanada, büyüyen küresel uzay pazarındaki rekabetçi payını artırmak istiyor.

Uzay aracının yapımı için iki Kanadalı şirket seçilecek

Yüzünü Ay'a çeviren Ottava hükümeti, söz konusu misyonda kullanılacak uzay araçlarının yapımı için ilk olarak iki Kanadalı şirketin seçileceğini bildirdi.

Ayrıca Kanada Uzay Ajansı'nın (CSA) Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile misyonda ortak olacakları açıklandı.

"Kanada'yı araştırma, teknoloji ve yenilikte dünya lideri yapmaya hazırız"

Özellikle Ay'ın karanlık tarafında araştırmalar yapmak istediklerini duyuran Endüstri Bakanı Champagne ayrıca açıklamasında, "Uzay endüstrisine olan küresel ilginin giderek artmakta olduğunun farkındayız. Tüm dünya yıldızlara bakarken Kanada'yı araştırma, teknoloji ve yenilikte dünya lideri yapmaya hazırız, böylece biz de orada olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kanada uzay araştırmalarına 30 milyon dolar harcadı

Ottawa, mikro-geziciler de dahil olmak üzere uzay teknolojilerini geliştirmek ve Canadarm3 adlı üçüncü nesil robotik bir kol inşa etmek için geçtiğimiz yıllarda araştırmalara 36,5 milyon Kanada Doları (30 milyon ABD Doları) yatırım yaptı.

Hükümet ayrıca önümüzdeki yirmi yıl için de uzay araştırmalarına toplam 2 milyar Kanada Doları ayırdı.

Bu arada, Kanadalı bir astronot, NASA liderliğindeki Artemis projesinin bir parçası olarak 2023'te ilk kez bir ay görevinde yer almaya hazırlanıyor.

Kaynak: Euronews