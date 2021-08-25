Mars'a ait bu fotoğraflar tek kelimeyle olağanüstü!

NASA'nın "Curiosity (Meraklı)" isimli uzay aracı tarafından geçen hafta elde edilen görüntülerin temmuz ayında çekildiği aktarılıyor.

Görüntüler, dünyaya yaklaşık 392 milyon kilometre uzaklıktaki kızıl gezegenin dağlık ve pürüzlü yapısını ortaya koyuyor.

Fotoğrafların çok yüksek çözünürlüklü orijinal haline NASA'nın internet sitesinden erişmek ve ceviz büyüklüğündeki taşları dahi detaylı bir şekilde incelemek, görüntüleri çok yüksek oranlarda yakınlaştırmak mümkün.