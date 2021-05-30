NASA'dan uyarı: Eyfel Kulesi büyüklüğünde bir gök taşı yaklaşıyor

NASA, yeni yaptığı bir açıklamada bir gök taşını potansiyel olarak tehlikeli diyerek sınıflandırdı. Paris'in simgesi olan Eyfel Kulesi büyüklüğünde olduğu söylenen bu gök taşına karşı kritik uyarısı yaptı.

Dünya'nın yakınından geçen pek çok gök taşı bulunuyor ve bunların çoğu zararsız oluyor. Hatta büyük bir çoğunluğu o kadar uzak geçiyor ki kırıntıları bile gezegene ulaşmıyor. Bunlara ek olarak bazı gök taşları da dünyaya çok yakın geçebiliyor ve zarar verebiliyor. Bunun için NASA'dan yapılan açıklama oldukça önemli zira, yeni gök taşı 'potansiyel tehlike' olarak görülüyor.

1 HAZİRAN KRİTİK TARİH

Dünya'nın yakınından geçecek gök taşı ise 2021 KT1 adı verilen devasa bir taş. 1 Haziran tarihinde gezegenimize en yakın konumundan geçecek olan gök taşı, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan Eyfel Kulesi'nden biraz daha büyük olma potansiyeli taşıyor.