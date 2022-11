Samanyolu'nun arkasında saklanan "galaksi dışı yapı" keşfedildi

Yapı, "kaçınma bölgesi" denilelen alanda bulunduğu için gizli kaldı. Kaçınma bölgesi, uzayın kendi galaksimizin "kabarıklığıyla" gizlenen kısmı olduğu için şimdiye kadar çok az keşfedildi.

Galaktik belirsizlik bölgesi diye de adlandırılan bu bölge, kendi Samanyolumuzun tozu ve yıldızları, Dünya yönünde gelen ışığın önüne geçtiği için meydana geliyor. Bu, kendi galaksimizin arkasına gizlenen gökyüzünün yaklaşık yüzde 10'unun gizemini büyük ölçüde koruduğu anlamına geliyor.

Yeni keşif, bu çoğunlukla gizemli bölgede neler olduğuna ışık tutmaya yardımcı oluyor. Ön baskıdaki yeni bir makalenin araştırmacılarına göre yeni bulgu, orada başka bir galaksi kümesi olduğuna işaret ediyor.

Son yıllarda bilim insanları, kaçınma bölgesine farklı dalga boylarından bakmak için çeşitli ekipmanlar kullandı. Bu, bölgeyi keşfetmede büyük ilerlemelere yol açsa da büyük bir kısmı gizemini hâlâ koruyor.

Bu ipuçları, bilim insanlarının bölgede gizlenen bir tür muhtemel yapıdan şüphelenmesine yol açmıştı. Fakat şimdi bilim insanları VVV taraması kullanarak bunu doğrulamayı başardı.

Bu tarama, kabarıklığı taramak için kızılötesi dalga boylarının kullanıldığı bir proje. Görünür ışık neredeyse tamamen Samanyolu tarafından engellense de kızılötesi salımları geçebiliyor ve bilim insanları artık gelişmiş ekipmanlarla bunları inceleyebiliyor.

Bilim insanları galaksi gibi görünen, muhtemelen bilim insanları tarafından keşfedilen galaksi dışı yapıya ait olan bir dizi farklı nesne gördüler.

Bilim insanları bu yapıyı oluşturan toplamda en az 58 galaksi olabileceğini söylüyor. Konu üzerine yürütülecek daha fazla çalışma, galaksilerin boyutlarıyla ilgili daha isabetli bilgi vermenin yanı sıra yeni detayları da ortaya çıkarabilir.

Bulgular, ön baskı sunucusu Arxiv'de yayımlanan ve Astronomy & Astrophysics adlı bilimsel dergisine gönderilen "Unveiling a new extragalactic structure hidden by the Milky Way" (Samanyolu tarafından gizlenen yeni bir galaksi dışı yapının keşfi) başlıklı yeni bir makalede paylaşıldı.

Kaynak: Independent