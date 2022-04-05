Ses hızı Mars'ta Dünya'ya göre daha yavaşmış

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada bilim insanlarının, keşif aracının Mars'a inmesinden bir gün sonra 19 Şubat 2021'den itibaren kaydettiği sesleri incelediği belirtildi.

Araştırmada Mars'ta ses hızının Dünya'ya göre saniyede 100 metre daha yavaş olduğu saptanırken Mars'ta ayrıca iki farklı ses hızının olduğu da belirlendi.

Mars'ta tiz ve pes seslerin hızlarının birbirinden farklı olduğunu ifade eden araştırmacılar, gezegendeki benzersiz ses ortamının düşük atmosferik yüzey basıncından kaynaklandığına işaret etti.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.