Suudi Arabistan, BAE ve Tunus uzaya 4 uydu gönderdi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'a ait 2 uydunun uzaya gönderilme işlemi, Rusya'ya ait Soyuz-2 taşıyıcı roketi aracılığıyla Baykonur Uzay Üssü'nden yapıldı.

Suudi Uzay Kurumu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Şahinsat" ve "CubeSat" isimli iki uydunun yüzde yüz yerel üretim olduğu belirtildi.

BAE resmi haber ajansı WAM da DMSat-1 adlı "nanometrik uydunun" fırlatılma anına ilişkin görüntüler yayınlandı.

Uyduların görevi

"Nanometrik", yani gözle görülemeyen parçaları bile inceleme özelliğine sahip uydunun bölgesel iklim değişikliği, çevre, hava ve sera gazları kaynaklı kirliliği gözlemleyeceği, buna ilişkin veriler toplayacağı ifade ediliyor.

Tunus da ülkenin yerli imkanlarla ürettiği "Challenge 1" isimli uyduyu, aynı şekilde Rus fırlatma roketiyle uzaya gönderdiğini duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün yaşananlar, tüm zorlukları ve engelleri aşabilen, irade ve güvenle her yere ulaşabilen Tunuslu gençlerin yeteneklerinin bir sonucudur." dedi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Soyuz-2 taşıyıcı roketi aracılığıyla daha önce 20 Mart Cumartesi günü için planlanan 38 yabancı uydulu fırlatma işleminin 21 Mart Pazar gününe ertelendiğini duyurmuştu.

AA