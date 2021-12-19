Türksat-5B'de veri aktarımını ASELSAN'ın yerli olarak geliştirdiği ekipmanlar yapacak

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türksat-5B uydusundaki Ku-Bant Almaç ve Ka-Bant Düşük Gürültülü Yükselteç (LNA) ekipmanları ASELSAN tarafından öz kaynaklı Ar-Ge projesi olarak geliştirildi.

Söz konusu ekipmanlar tüm testlerden geçtikten sonra, Airbus Fransa Toulouse tesislerine gönderildi.

Airbus tarafından ekipmanların uyduya entegrasyonları ve uydu seviyesi testleri de başarıyla tamamlandı.

Eylül 2018'de başlayan proje kapsamında ekipmanlar taahhüt edilen zamanda teslim edildi.

Proje kapsamında uzay sektöründe uzun yıllar aktif şekilde yer alan uluslararası firmalarla yakın çalışma sayesinde, dokümanların uzay standartlarına uygun hazırlanması ve sınıflandırılması, uzay kalifiye baskı devre kartlarının milli olarak üretilmesi, uzay kalifiye üretim süreçlerinin doğrulanması ve birçok farklı kapsamlı yeni sürecin kalifikasyon süreçlerine dahil edilmesi gibi önemli tecrübe kazanımları sağlandı.

Türksat-6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi Projesi TÜBİTAK 1007 Programı esaslarına uygun şekilde yürütülüyor.

ASELSAN, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu olan Türksat-6A Projesi'nde Ku-Bant Görev Yükü ve X-Bant Uydu Haberleşme Görev Yüklerinin geliştirilmesinden sorumlu olarak görev yapıyor.

Proje kapsamında uydu uçuş modeli görev yükleri panelleri üzerine görev yüklerinin montaj, entegrasyon ve test faaliyetleri tamamlanarak TUSAŞ tesislerine sevk edildi.

TUSAŞ tesislerinde yapılacak uçuş modeli uydu seviyesi entegrasyon ve test faaliyetleri tamamlandıktan sonra, birçok ilki barındıran Türksat-6A uydusunun 2023'te fırlatılması ve 15 yıl sürecek görevine yörüngesinde başlaması hedefleniyor.