Uluslararası Uzay İstasyonu'nda duman paniği
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sabaha karşı duman nedeniyle alarmların devreye girdiği daha sonra durumun normale döndüğü açıklandı.
Uzay 09.09.2021, 20:41
Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan Zvezda modülünde pillerin şarj edildiği bölümde bugün sabaha karşı duman alarmlarının çalmaya başladığı belirtildi.
Alarmların çalması nedeniyle hava temizliği filtrelerinin etkinleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Havanın temizlenmesinin ardından mürettebat rutin işlerine döndü. Rus modülündeki tüm sistemler normal bir şekilde çalışmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, ISS’de bulunan Rus kozmonotların bugün yapılması planlanan uzay yürüyüşlerini de gerçekleştirecekleri kaydedildi.
Kaynak: AA
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