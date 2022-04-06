Üniversite şartı kaldırıldı, başvuru yağdı

İşe alım başvurusu açan Japon kuruluş "geniş yelpazede tecrübe kitlesine ulaşmak için" aranan koşullar arasında üniversite tahsili şartını kaldırdı.

JAXA, 13 yıl sonra ilk kez verilen astronot alım ilanına 4 bin 127 kişinin başvurduğunu ve bu sayının bir rekor olarak kayda geçtiğini bildirdi.

Başvuranlar arasında 20 yaşın altında 811 ve 60 yaşın üstünde 69 kişi yer alıyor. Toplam aday sayısının 919'u ise kadın.

İlk tarama sonrası 4 aşamalı sınav yönetmeliğine tabi tutulacak adayların işe alım süreci Şubat 2023'te sonuçlanacak.

JAXA, yeni personelini Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile Ay keşif görevlerine göndermeyi hedefliyor.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı (MEXT) Suematsu Şinsuke sürece ilişkin "Olağanüstü beceriye sahip kişilerin seçilmesini ve Ay keşfinde görev almalarını ümit ediyoruz" dedi.

Aktif görevdeki astronotlarının ortalama yaşı 52'nin üzerinde olan JAXA, personelini 60 yaşında emekli ediyor.

En son 2008'deki işe alım sürecinde 963 kişi astronot adaylığına başvurmuştu.