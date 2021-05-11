Yahudi Profesör Norman Finkelstein, "Hiçbirşey geçmişteki acıları bahane ederek bugün katliam yapmaktan, zalimleşmekten, Filistinlilerin evini yıkmaktan ve İsrail'in bilfiil işlediği suçları meşru göstermekten daha adice ve mide bulandırıcı olamaz" dedi.

Siyaset bilimci, yazar, aktivist ve akademisyen olan Finkelstein'ın annesi Maryla Husyt ve babası Zacharias Finkelstein, Polonya'da Yahudi Soykırımı'nda sağ olarak kurtulmayı başardı. Varşova gettosundaki direnişle Auschwitz toplama ve imha kampından kurtulan aile, II. Dünya Savaşı sona erdikten sonra Birleşik Devletler'e göç etti. Ailenin diğer tüm üyeleri Yahudi Soykırımı'nda hayatını kaybetti.

Bir konferans sırasında İsrail'in Filistin'e karşı tutumunu Nazilerin Yahudilere uyguladığı tutuma benzeten Finkelstein, dinleyenlerin eleştirileri üzerine kendi ailesini hatırlatarak, "Benim tam olarak net bir şekilde anne ve babamdan iki kardeşimle beraber öğrendiğim şey İsrail'in Filistin'e karşı yürüttüğü katliamlara sessiz kalamayacağımdır. Ve hiçbirşey geçmişteki acıları bahane ederek bugün katliam yapmaktan, zalimleşmekten, Filistinlilerin evini yıkmaktan ve İsrail'in bilfiil işlediği suçları meşru göstermekten daha adice ve mide bulandırıcı olamaz" diye konuştu.

Finkelstein, soru soran bir öğrencinin ve çevresindekilerin ağlamasına ilişkin de "Bu yüzden artık gözyaşları ile susturulmayı reddediyorum. Azıcık kalbiniz olsa şu anda Filistinliler için ağlıyor olurdunuz" ifadelerini kullandı.