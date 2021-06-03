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Yaylalar haziranda beyaza büründü
GENEL
03.06.2021, 10:54
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Kaçkarlar'a haziranda kar yağdı.
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#corona virüsü
#mescidi aksa
#koronavirüs
#haymana
#Figen Yüksekdağ
#somali
#hayat güzeldir
#havan eğitimi
#hayati tehlike
#havra
#ankara patlama PKK
#hayvana işkence
#Atlas okyanusu
#hayatta kalmak
#musul rehineler
#mauna loa
#hayrat bahçesi
#hayad
#hayvan polisi
#Sirawith Seritiwat