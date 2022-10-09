Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, Yemen'in başkenti Sana'da yüz binlerce kişi tarafından kutlandı. Başkentin Es-Sebin Meydanı'nda erkekler için, Devrim Stadyumu'nda da kadınlar için düzenlenen Mevlid-i Şerif programı yoğun ilgi gördü.

Yemen'de her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlit Kandili münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ülkenin birçok kentinde evlerin çatı ve balkonları, arabalar, sokaklar ve ticarethaneler yeşil ışıklarla süslendi. Başkentin Es-Sebin Meydanı'nda erkekler için, Devrim Stadyumu'nda da kadınlar için düzenlenen Mevlid-i Şerif programı yoğun ilgi gördü. Yemenliler, Sana'da kentin çeşitli bölgelerinden atılan çok sayıda havai fişeğin başkent semalarında oluşturduğu görsel şöleni camilerin geniş avlularından ve meydanlardan izledi. Sana'daki Etkinlikleri Düzenleme Konseyinden bu sabah yapılan yazılı açıklamada, Hz. Muhammed'in doğum günü; Mevlit Kandili münasebetiyle cuma gecesi havai fişek gösterisi düzenleneceği belirtilerek, Yemenlilere kutlamalara katılma çağrısı yapılmıştı.