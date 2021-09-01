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Yeni av sezonunun ilk balıkları geldi
GENEL
01.09.2021, 09:40
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Av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan İstanbullu balıkçılar, ilk ağlarını bereketiyle çekti.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#Türkiye
#aşı
#Arnavutluk
#fesih
#Kırım Müslümanların evlerine baskın
#milletvekili adayları
#Maltepe
#Yusuf Adıgüzel
#grubi
#Hamdi Topçu
#endeksler
#bosna savaşı
#Bahis
#çapa diş
#trablusşam
#seçim
#startup
#muz