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Yeni av sezonunun ilk balıkları geldi

GENEL 01.09.2021, 09:40
Yeni av sezonunun ilk balıkları geldi
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Av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan İstanbullu balıkçılar, ilk ağlarını bereketiyle çekti.