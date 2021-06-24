Yerli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-82, törenle TSK'ya teslim edildi

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Milli Savunma Bakanlığı ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında imzalanan protokol kapsamında, ASFAT ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK SAGE'nin teknik desteğiyle yapılan 1000 adetlik Hassas Güdüm Kiti-82’nin (HGK-82) 100 adetlik ilk kafilesinin teslim töreni, Milli Savunma Bakanı Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanlarının da katılımıyla 3. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapıldı.