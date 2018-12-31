Peş peşe sınıra gidiyorlar

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen obüs yüklü askeri konvoy Mardin'e ulaştı.Obüslerin yüklü olduğu tırlardan oluşan konvoy, Şanlıurfa Viranşehir ilçesinden Mardin'in Kızıltepe ilçesine geldi. Buradan sınır hattı boyunca ilerleyen konvoy, Nusaybin ilçesine doğru hareket etti.

Öte yandan, Nusaybin ilçesinden de Şanlıurfa yönüne yaklaşık 50 kirpi aracının geçtiği gözlendi.Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Bu arada, bir süre önce Hatay'a getirilen obüsleri taşıyan konvoy da Gaziantep güzergahına hareket etti. Daha önce Hatay'a gönderilen obüslerin yüklü olduğu tırlar, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep kara yoluna doğru harekete geçti. Sınır birliklerine sevk edileceği öğrenilen araçların, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.

SAKARYA'DAN GAZİANTEP'E

Sakarya'da Arifiye Garı'ndan vagonlara yüklenen, aralarında çekici ve personel taşıyıcıların da bulunduğu çok sayıda askeri araç, TCDD Başpınar Lojistik Şefliği'ne geldi. Askeri araçların vagonlardan indirildikten sonra bir kısmının Suriye sınırındaki birliklere, bir kısmının ise Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2018, 00:56