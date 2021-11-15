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"Yılın En Güzel Otomobili" belli oldu

GENEL 15.11.2021, 12:25
"Yılın En Güzel Otomobili" belli oldu
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Almanya'da düzenlenen Altın Direksiyon 2021 ödüllerinde (Goldenes Lenkrad-Golden Steering Wheel) "Yılın En Güzel Otomobili" kategorisinin kazananı, Auto Bild dergisi ve Bild am Sonntag gazetesi okurlarının oylarıyla belirlendi.