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"Yılın En Güzel Otomobili" belli oldu
GENEL
15.11.2021, 12:25
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Almanya'da düzenlenen Altın Direksiyon 2021 ödüllerinde (Goldenes Lenkrad-Golden Steering Wheel) "Yılın En Güzel Otomobili" kategorisinin kazananı, Auto Bild dergisi ve Bild am Sonntag gazetesi okurlarının oylarıyla belirlendi.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#II.Mahmud
#göksu deltası
#Bursa köpek katliamı
#Burak Reis Kendisini Feda Etti
#sefarad yahudileri İspanya vatandaşlık
#Dersim katliamı
#ahmet hamdi yıldırım
#manisa
#STK
#erken emeklilik
#Çukurca
#özel tören
#Eymen es-Safedi
#Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
#Instagram
#60 ZC 155
#seferler
#Hicri yılbaşı
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