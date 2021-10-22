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Aile
Yıllar sonra geri geldiler: Tekrar çölün koynuna döndük
GENEL
22.10.2021, 10:18
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Arap Baharı olaylarının başladığı 2011'den bu yana Libya’ya ilk turist kafilesi geldi.
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Cennetteki Tûbâ ağacının ve livaü'l-hamd sancağının 140 yıllık tasvirleri
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#börekçi
#Cumhurbaşkanı seçimi
#ukrayna asker
#HAC
#faust
#MHP Kurultay
#ABD Rusya Minsk
#İslam karşıtı
#şehzadebaşı
#Birgün Gazetesi
#Asaf Zamir
#Kâdiri dergâhı
#Vinnitsa
#Karen Koning Abuzayd
#uludere olayı soruşturması
#suriye kürtler
#Roman diliyle iktisat
#HAYDAR BEDEVİ
#koronavirüs