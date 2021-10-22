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Yıllar sonra geri geldiler: Tekrar çölün koynuna döndük

GENEL 22.10.2021, 10:18
Yıllar sonra geri geldiler: Tekrar çölün koynuna döndük
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Arap Baharı olaylarının başladığı 2011'den bu yana Libya’ya ilk turist kafilesi geldi.