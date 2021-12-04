10 yaşındaki çocuğun kafasına makas saplandı
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde oturan 10 yaşındaki Mesut Benek'in kafasına, arkadaşıyla şakalaştığı sırada fırlatılan makas isabet etti.
Yurt Haberleri 04.12.2021, 12:00
Siirt'in Pervari ilçesinde çocuğun kafasına saplanan makas ameliyatla çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğan köyünde oturan 10 yaşındaki Mesut Benek'in kafasına arkadaşıyla şakalaştığı sırada fırlatılan makas isabet etti.
Mesut, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kafasına saplanan makasla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Makas, burada yapılan operasyonla çıkarıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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