Balıkesir'de ele geçirildi! 2 bin yıllık

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi. Mezar steli, mezar başlarına veya üzerine dikilen blok taş olarak tanımlanıyor.

Balıkesir'de ele geçirildi! 2 bin yıllık

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarda, bir şüphelinin ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi. 

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, değerinin 1 milyon lira olabileceği değerlendirilen Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mezar steli buldu.

Gözaltına alınan kişi hakkında "Kültür ve tabiat varlıklarının zarara uğramasına kasten sebebiyet verme" suçundan adli işlem başlatıldı.

AA

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