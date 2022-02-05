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35 yaşındaki itfaiye eri 6 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Kütahya'da geçen yaz arazi yangınına müdahale ettiği esnada yaralanan itfaiye eri, 6 aydır tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Yurt Haberleri 05.02.2022, 16:53
35 yaşındaki itfaiye eri 6 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Ağır yaralanan Cengizhan Tetikişçi (35), Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Tetikişçi'nin cenazesi, yarın Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Cengizhan Tetikişçi, 31 Temmuz 2021'de Ağaçköy Mahallesi'nde çıkan arazi yangınına müdahale sırasında itfaiye aracının üstünden düşerek yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

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#Cengizhan Tetikişçi
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