4 ilde 181 yola ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı kent genelinde 76 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

- Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 6 köy ve 15 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de zaman zaman kara yollarında düşen çığları temizleyip yolları ulaşıma açık tutmak için çaba harcıyor.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 3 gündür etkili olan kar nedeniyle il genelinde 41 köy yolunun kapalı olduğunu söyledi.

Yentür, yolların açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.

Muş-Bitlis kara yolunda etkili olan sis nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da il genelinde kar nedeniyle 43 köy yolunun kapandığını belirtti.