Batı Karadeniz'de 5 ilde 577 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran yağış dolayısıyla kent genelindeki 278 köy yolundan 136'sı ulaşıma kapandı.

Sorumluluk sahasında 55 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürüten Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, 111 köy yolunu ulaşıma açtı.

Ekiplerin kapalı 25 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta ise kar dolayısıyla merkeze bağlı 17, Alaplı'da 28, Ereğli'de 32, Kozlu'da 23, Çaycuma'da 22, Devrek'te 43 ve Gökçebey'de 8 olmak üzere toplam 173 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karabük

Karabük İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yoğun yağan kar dolayısıyla merkezde 18, ilçelerden Eflani'de 45, Eskipazar'da 24, Ovacık'ta 28, Safranbolu'da 26 ve Yenice'de 25 olmak üzere 166 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı açıklamada, dün öğle saatlerinden itibaren Bolu'nun tamamında başlayan yağışın etkili olarak devam ettiğini, son 20 saatte kent genelinde 10 santimetre ile bir metre arasında değişen oranlarda kar yağdığını ifade etti.

İl genelinde Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı şefliklere ait 12 kar kürüme aracı, 9 greyder, 8 tuz serici, 1 kar püskürtme aracı, 11 yükleyici, 1 kurtarıcı, 1 vinç, 1 çekici, 2 trafik aracı ile 144 personelin aktif olarak görev aldığını belirten Ümit, "Şu ana kadar yol açma çalışmalarında 920 ton tuz kullanıldı. Halen aynı hızla çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

Vali Ümit, il merkezi ve ilçelerde İl Özel İdareye ait toplam 66 araç 118 personelle 487 köyün yollarını açma çalışmalarına saat 08.00 itibarıyla başlandığını belirterek, "332 köy yolumuz bu saat itibarıyla açık durumda. Saat 11.00 itibarıyla ilçelerimizin tamamında 70, il merkez köylerimizde 85 olmak üzere toplam 155 köyümüzün yollarını açma çalışmalarımız devam etmekte." dedi.

Meteorolojik verilere göre yağışın devam edeceğinin belirtildiğini anlatan Ümit, şehir merkezinde bulunan ana arterlerin açık olduğunu, ulaşım sıkıntısı bulunmadığını ifade etti.

Bartın

Bartın'da etkili yağan kar nedeniyle 58 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, ekiplerin kar kürüme ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, AA muhabirine, köy grup yollarını açık tutmak için yoğun çaba sarf edildiğini, şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Bölgede yürütülen yol açma çalışmalarında acil hastalara, diyaliz hastalarına, doğum ve ölüm gibi durumlarda öncelik sağlandığını ifade eden Çetin, 24 saat esasına dayalı yol açma çalışmalarının devam ettiklerini aktardı.

AA