Adana'nın 6 ilçesine doğal gaz müjdesi

Bakan Dönmez, Adana Valiliğinde düzenlenen Enerji Koordinasyon Toplantısı'nda, kentin enerjiyle ilgili sorunlarını değerlendirdiklerini, gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinin de mevcut yatırımlarıyla plan ve projelerini paylaştığını belirtti.

Dönmez, kentte 6 ilçeyi daha doğal gaza kavuşturmayı hedeflediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adana'mızda merkez ilçelerimiz dahil olmak üzere doğal gaz kullanan diğer ilçelerimiz de var, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu, Yumurtalık ve Karaisalı gibi. Merkezde de Seyhan ve Yüreğir var. Asıl hedefimiz, Adana'da 5 yıl içerisinde şu anda kullanmayan 6 ilçemize daha doğal gaz götürmeyi planlıyoruz. Bunların bir kısmı CNG dediğimiz sıkıştırılmış doğal gaz taşıma yöntemiyle olacak, bir kısmını da şartlar el verdiği takdirde boru hattıyla götürmüş olacağız. Ama nihai kullanıcılar açısından değişen bir şey yok, onu ifade edeyim. Bu sadece yatırımların daha hızlı ve ekonomik realize olması açısından. Doğal gaz dağıtım şirketimiz Adana'da, önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaklaşık 750 milyon liralık yatırım yapacak. Bu yatırımla yeni 6 ilçemize hem de mevcut doğal gaz kullanan ilçelerimizin eksik mahallelerine bu dağıtım şebekesini genişletmiş olacağız."

AA