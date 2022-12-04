Akçakale'de iş yerinde patlama: 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, gazetecilere, ilçenin en işlek caddesinde patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Patlamayla ilgili incelemenin devam ettiğini anlatan Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Bir terör olayı olduğuna pek ihtimal vermiyoruz. Burada herhangi bir binanın teknik yapısından kaynaklanmış bir patlama olabilir. Emniyetin ve AFAD'ın incelemesinden sonra raporlar açıklanınca detaylı bilgi verilebilir. Allah'a çok şükür can kaybı yok. Yaralılar da Şanlıurfa'ya sevk edildi, hayati tehlikeleri yok. Yanık ünitesine sevk edildiler, An itibarıyla duruma hakimiz. Burada olay yerinde inceleme ve oradaki enkazın temizlenmesi için gereken gayreti gösteriyoruz. Yakın bir zamanda buradaki cadde ve hayat normale döner."