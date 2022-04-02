Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 11 yaralı
Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan Rus işçileri taşıyan servis otobüsünün devrildiği kazada 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yurt Haberleri 02.04.2022, 11:39 02.04.2022, 12:05
R.A. idaresindeki 33 ADL 683 plakalı servis otobüsü, Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 10 Rus işçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı.
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