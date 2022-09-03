Aksaray'da jeotermal kaynak arama sahaları ihaleye çıkıyor
Kentte bulunan 3 jeotermal kaynak arama sahası için 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere ihale yapılacak.
Yurt Haberleri 03.09.2022, 09:25 03.09.2022, 09:50
Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, merkez ilçe ve Güzelyurt ilçesinde bulunan 3 jeotermal kaynak arama sahası 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulü ile ihale edilecek.
İhale 15 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de Aksaray İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda sırayla yapılacak.
24
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü