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Aksaray'da jeotermal kaynak arama sahaları ihaleye çıkıyor

Kentte bulunan 3 jeotermal kaynak arama sahası için 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere ihale yapılacak.

Yurt Haberleri 03.09.2022, 09:25 03.09.2022, 09:50
Aksaray'da jeotermal kaynak arama sahaları ihaleye çıkıyor

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, merkez ilçe ve Güzelyurt ilçesinde bulunan 3 jeotermal kaynak arama sahası 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulü ile ihale edilecek.

İhale 15 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de Aksaray İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda sırayla yapılacak.

#Aksaray #ihale
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