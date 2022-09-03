Aksaray'da jeotermal kaynak arama sahaları ihaleye çıkıyor

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, merkez ilçe ve Güzelyurt ilçesinde bulunan 3 jeotermal kaynak arama sahası 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulü ile ihale edilecek.

İhale 15 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de Aksaray İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda sırayla yapılacak.