Ankara'da "Sarıkamış Şehitleri Sokağı" açıldı
Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Ankara'da Sarıkamış Şehitleri Sokağı'nın açılışı yapıldı.
Yurt Haberleri 24.12.2022, 16:20
Keçiören Belediyesince düzenlenen Kalaba Mahallesi'ndeki açılış törenine, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sarıkamış şehitlerini rahmetle andığını söyledi.
Ardından Altınok ve katılımcılar, Sarıkamış Şehitleri Sokağı'nın açılışını gerçekleştirdi.
Program kapsamında, Kalaba Kent Meydanı'ndaki Sarıkamış Şehitleri Anıtına yürüyüş yapılarak anıta karanfil bırakıldı.
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