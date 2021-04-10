Antalya'da hortum seralara zarar verdi

Kadriye ve Çakallık mahallelerinde hortum meydana geldi, seraların üzerini kapatan naylonlar yırtıldı.

Üreticilerden Sinan Esentekin, yaptığı açıklamada, hortumun geçtiği hat boyundaki bazı seralar ve ürünlerin zarar gördüğünü söyledi.

Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan ise zararı tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Serik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, zarar gören seralarda inceleme başlattı.

Gündoğmuş'ta caminin çatısı uçtu

Öte yandan, Antalya'da akşam saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri rüzgarın saatteki hızının Kemer ilçesinde 122,4 kilometreye ulaştığını bildirdi.

Fırtına nedeniyle Gündoğmuş ilçesi Güneyyaka Mahallesi'ndeki caminin çatısı uçtu, bazı evlerin kiremitleri kırıldı. Tedbir amaçlı mahallede elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Belediye ekiplerince gerekli bakım ve onarım çalışması yapılacağı öğrenildi.