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Aracıyla şarampole düşen uzman çavuş hayatını kaybetti

Ardahan'da bir uzman çavuş, kullandığı otomobilin şarampole devrilmesiyle yaşamını yitirdi.

Yurt Haberleri 26.11.2022, 13:42
Aracıyla şarampole düşen uzman çavuş hayatını kaybetti

Hanak İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 45 yaşındaki uzman çavuş Kürşat Kara yönetimindeki 16 BPC 33 plakalı otomobil, Hanak-Damal kara yolunun Orman mevkiinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

#Kürşat Kara
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