Ardahan-Ardanuç yolu 4 ay sonra yeniden açılıyor
Kar ve tipi sebebiyle 4 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bilbilan Geçidi bölgesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.
Yurt Haberleri 06.04.2022, 10:24
Karayolları 183. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle yolun Bağdeşen köyü mevkisine geldi.
Ekiplerce 2 bin 581 rakımlı bölgede, karla mücadele çalışması başladı.
Yer yer 2 metreyi bulan karda çalışma yürüten ekipler, 1 Aralık 2021'de kapatılan yolu 3 günde ulaşıma açmayı planlıyor.
Öte yandan yolun Artvin tarafından da karla mücadele çalışması başlatıldı.
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