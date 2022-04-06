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Ardahan-Ardanuç yolu 4 ay sonra yeniden açılıyor

Kar ve tipi sebebiyle 4 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bilbilan Geçidi bölgesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.

Yurt Haberleri 06.04.2022, 10:24
Ardahan-Ardanuç yolu 4 ay sonra yeniden açılıyor

Karayolları 183. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle yolun Bağdeşen köyü mevkisine geldi.

Ekiplerce 2 bin 581 rakımlı bölgede, karla mücadele çalışması başladı.

Yer yer 2 metreyi bulan karda çalışma yürüten ekipler, 1 Aralık 2021'de kapatılan yolu 3 günde ulaşıma açmayı planlıyor.

Öte yandan yolun Artvin tarafından da karla mücadele çalışması başlatıldı.

#ArdahanArdanuç yolu #kar
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