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Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Yurt Haberleri 14.04.2021, 16:58
Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Posof İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Balgöze köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 14 gün karantina uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından köye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kapatıldı.

AA

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#ardahan
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