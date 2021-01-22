Artvin'deki yangında 27 küçükbaş hayvan telef oldu

Artvin'de ahır ve samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi, 27 küçükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı Seyitler köyü Çarbiyet Mahallesi'ndeki Nazım Özşeker'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giderek mahalle sakinleriyle alevlere müdahale eden Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında samanlık ve bitişiğindeki ahır kullanılamaz hale geldi, 27 küçükbaş hayvan telef oldu.

Özşeker ailesine ait evde de küçük çaplı hasar oluştu.

AA

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 16:50