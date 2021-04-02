Artvin'de yine yangın çıktı

Köydeki Soylu Mahallesi'nde gece saat 21.00 sıralarında başlayan yangının İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu gece yarısı kontrol altına alınmasının ardından söndürme ve soğutma çalışmaları da sabah saatlerinde sona erdi.

Yangında evleri hasar gören köy sakinleri, akraba ve komşularının evlerine yerleştirildi.

AFAD ekiplerince köyde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Köy muhtarı Yaşar Ugural, AA muhabirine, yangını duyar duymaz itfaiyeye haber verdikten sonra cami hoparlöründen anons yaptırarak köy sakinlerinden yardım talep ettiklerini söyledi.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme ekibinin geldiğini belirten Ugural, "Hemen evleri boşalttık. Ahırlardaki hayvanları çıkardık." dedi.

Yangında ölüm olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade eden Ugural, “Yanan 4 binada 11 hane oturuyor. Bunların çoğu akraba. 4 ev, 4 samanlık ve 7 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi." şeklinde konuştu.

Ugural, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini sözlerine ekledi.

Bu arada bazı köy sakinleri, yanan evlerinin enkazında gözyaşı döktü.

AA