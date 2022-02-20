Asit taşıyan tanker kaza yaptı

Gördes'teki bir nikel madenine sülfürik asit taşıyan K.A. (28) idaresindeki 33 ACG 461 plakalı tanker, Akhisar-Gördes yolu Yeğenoba Mahallesi geçişinde karşı yönden gelen A.Y'nin (47) kullandığı 34 PUR 54 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tanker yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle otomobildeki yolcular Ö.Y. (41), A.İ.Y. (21) ve A.Y. (16) ambulanslarla Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre tehlikeli madde taşıyan tankerden sızıntı tespit edilmedi. Olayla ilgili teknik inceleme yapmak üzere AFAD ekiplerinin bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

Maden şirketinden gelen ekipler, bölgede tedbir amaçlı kireçleme çalışması yaparken tanker sürücüsüne araçta "tehlikeli araç" uyarı yazısı takılı olmadığı gerekçesiyle ceza uygulandı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.