Atıl vaziyetteki tesis sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor

İpekyolu ilçesindeki Sıhke Gölü kıyısında 10 bin metrekare alan üzerine kurulan tesis, yeni cihazlarla donatılan ameliyathaneleri, yoğun bakım ünitesi, aşılama ve yıkama odaları ile bölgenin en modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinden birine dönüştürüldü.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten merkezde görevli 5'i veteriner, 4'ü hayvan sağlığı teknikeri olmak üzere 39 personel, 2018'den bu yana yaralı ve bitkin halde bulunan, vatandaşların ihbarı sonucu yakalanan sokak hayvanlarını tedavi etti, her türlü ihtiyaçlarını karşıladı.

Bu yıl bakımı yapılan hayvanlardan 213'ünü sahiplendiren merkez görevlileri, dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen alanlara 120 kulübe ve 80 ton mama bıraktı.

Yavru, yaşlı, engelli ve yavrulu anne bölümleriyle sokak hayvanlarının sıcak yuvası olan merkez, haftanın 7 günü saat 09.00-16.00 saatlerinde hayvanseverler tarafından ziyaret edilebiliyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Yusuf Burhan Burkan, AA muhabirine, sokak hayvanları için birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Sokak hayvanlarına Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tam donanımlı hizmet verdiklerini belirten Burkan, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz imkanlarla Türkiye'de sayılı merkezler arasında yer alıyoruz. Sadece Van'a değil çevresindeki Muş, Bitlis ve Hakkari illerine de hizmet veriyoruz. Yıl içinde 10 bin 552 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştik. Hayvanseverlerle birlikte doğaya 80 ton mama bıraktık. 5 bine yakın sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Barınağımızdaki hayvanların tedavilerini, beslemelerini takip ediyoruz. Bu canlarımıza en güzel şekilde bakıyoruz. Ekiplerimiz mesai kavramı gözetmeden çalışıyor."

Barınakta tehlikeli ırklar arasında bulunan köpeklerin de olduğunu aktaran Burkan, "Vatandaşlarımızın can güvenliğini önemsiyoruz. Şikayetleri anında değerlendiriyoruz. Tehlikeli ırkları yakalayıp barınağımıza alıyoruz. Burada gerekli tedavileri ve kısırlaştırma işlemleri yapılıyor. Saldırgan ve tehlikeli ırklar kesinlikle sahiplerine geri teslim edilmiyor. İhbar üzerine birçok pitbull cinsi köpeği barınağımıza getirdik. Bu hayvanların kısırlaştırmaları yapıldı." diye konuştu.