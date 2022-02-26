Atlı silah kaçakçılarına darbe
Van'ın Başkale ilçesinde İran'dan atlarla kaçak yoldan yurda getirilmeye çalışılan 215 av tüfeği ile 4590 tabanca mermisi ele geçirildiği bildirildi.
Yurt Haberleri 26.02.2022, 11:41
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan kaçak yollarla silah getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Sınırdaki Sualtı Mahallesi yakınlarına düzenlenen operasyonda, jandarma ekiplerini fark eden kaçakçılar, yüklü atları bırakıp kar ve tipiden faydalanarak İran tarafına kaçtı.
Atlara el koyan ekipler, hayvanlara yüklü çuvallarda 215 av tüfeği ile 4590 tabanca mermisi ele geçirdi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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