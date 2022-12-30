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Aydın'da restoranda patlama: 7 ölü, 4 yaralı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır olmak üzere 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yurt Haberleri 30.12.2022, 16:49
Aydın'da restoranda patlama: 7 ölü, 4 yaralı

Vali Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı aktardı.

Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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