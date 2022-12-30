Aydın'da restoranda patlama: 7 ölü, 4 yaralı

Vali Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı aktardı.

Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.