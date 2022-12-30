Aydın'da restoranda patlama: 7 ölü, 4 yaralı
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır olmak üzere 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Yurt Haberleri 30.12.2022, 16:49
Vali Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.
Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı aktardı.
Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
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