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Bakan konvoyunda kaza: Polisleri taşıyan araç devrildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı takip eden konvoydaki otomobilin devrilmesi nedeniyle biri kadın 3 koruma polisi yaralandı.

Yurt Haberleri 28.11.2021, 12:36
Bakan konvoyunda kaza: Polisleri taşıyan araç devrildi

Samsun'daki programlarının ardından Tokat'a geçen Bakan Yanık'ın konvoyundaki 34 HP 2587 plakalı otomobil, Güzeldere köyü mevkisinde yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak tarlaya devrildi.

Kazada biri kadın 3 koruma polisi yaralandı.

Yaralılar, Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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#polis #kaza
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