Bakan konvoyunda kaza: Polisleri taşıyan araç devrildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı takip eden konvoydaki otomobilin devrilmesi nedeniyle biri kadın 3 koruma polisi yaralandı.
Yurt Haberleri 28.11.2021, 12:36
Samsun'daki programlarının ardından Tokat'a geçen Bakan Yanık'ın konvoyundaki 34 HP 2587 plakalı otomobil, Güzeldere köyü mevkisinde yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak tarlaya devrildi.
Kazada biri kadın 3 koruma polisi yaralandı.
Yaralılar, Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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